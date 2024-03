Bayer ohne Chance bei Stanisic?

Der vom FC Bayern ausgeliehene Josip Stanisic wird Bayer Leverkusen nach aktuellem Stand im Sommer wieder den Rücken kehren. Sein Berater Dieter Hoeneß sagt der ‚Bild‘: „Er wird wieder zurückkehren. Er hat noch Vertrag bis 2026. Es gibt keine Klausel und keine Kaufoption für Bayer Leverkusen, sodass er im Sommer wieder beim FC Bayern sein wird.“

Nach einigen Monaten mit nur wenigen Einsatzzeiten hat sich Stanisic inzwischen als fester Bestandteil in Xabi Alonsos erster Elf etabliert. Der 23-jährige Kroate (16 Länderspiele) stand in dieser Saison insgesamt 23 Mal im Bayer-Trikot auf dem Platz, agierte in der Abwehr sowohl innen als auch rechts.