Guardiola bestätigt Álvarez-Transfer

Pep Guardiola ließ am heutigen Freitag die Katze aus dem Sack. Auf einer Pressekonferenz kündigte der Cheftrainer von Manchester City den bevorstehenden Wechsel von Angreifer Julián Álvarez zu Atlético Madrid an: „Zuallererst möchte ich Julian meinen Dank aussprechen. Wir haben alles gewonnen, sein Beitrag war enorm. Er wurde von der Mannschaft für sein Verhalten unglaublich geliebt, aber wenn er gehen will, eine neue Herausforderung sucht – Atlético ist ein Spitzenverein – dann ist es in Ordnung, wenn man gehen will. Wir wünschen ihm das Beste. Ich habe viel von ihm gelernt, hoffentlich findet er, was er gesucht hat.“

Vor rund zwei Jahren war Álvarez für etwas mehr als 20 Millionen Euro zu den Skyblues gewechselt. Trotz starker Leistungen konnte sich der argentinische Weltmeister von 2022 aufgrund von Platzhirsch Erling Haaland nie in der ersten Elf etablieren. Die Colchoneros legen nun bis zu 95 Millionen für den 24-jährigen Angreifer auf den Tisch. In Madrid winkt dem 36-fachen Nationalspieler eine langfristige Anstellung bis 2029.