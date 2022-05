Krempicki verlängert in Magdeburg

Für Connor Krempicki geht die Reise beim 1. FC Magdeburg weiter. Wie der Aufsteiger in die 2. Bundesliga mitteilt, verlängert der 27-Jährige seinen Vertrag bei den Blau-Weißen. Die neue Laufzeit wird nicht kommuniziert.

Krempicki hatte mit sechs Toren und fünf Assists in 33 Ligaspielen maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Magdeburger. „Gleich in seinem ersten Jahr hat sich Connor bei uns einen Stammplatz erkämpft. Er ist sehr wichtig für unser Offensivspiel und nimmt eine entsprechende Rolle im System von Christian Titz ein“, so Geschäftsführer Otmar Schork.