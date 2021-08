Koziello nach Oostende

Vincent Koziello (25) zieht es zum KV Oostende. Nach FT-Informationen hat der Mittelfeldspieler beim belgischen Erstligisten einen Vierjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterzeichnet.

Zuvor durchlief Koziello die medizinische Untersuchung in Belgien. Seinen Vertrag beim 1. FC Köln konnte der Franzose im Rahmen seiner Suche nach einem neuen Verein auflösen. In der vergangenen Saison spielte der Rechtsfuß für Nacional Madeira in Portugal.