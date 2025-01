Wunschlösung mit Verspätung: Werder leiht Kaboré

Issa Kaboré wurde bereits im Sommer mit dem SV Werder Bremen in Verbindung gebracht. Manchester City verlieh den Nationalspieler von Burkina Faso damals aber zu Benfica Lissabon, wo Kaboré auch in der Champions League Spielpraxis sammeln sollte.

Doch in Portugal kam der Abwehrspieler, der sowohl auf den defensiven Außenbahnen als auch in einer möglichen Dreierkette zum Einsatz kommen kann, überhaupt nicht in den Tritt. Deshalb brachen die Skyblues die Leihe ab und suchten einen neuen Abnehmer. Den haben sie in Werder nun gefunden.

Die Bremer leihen den 23-Jährigen bis zum Saisonende aus. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals, bei dem der englische Meister den Großteil des Gehalts übernehmen soll. Beim SVW übernimmt Kaboré den Kaderplatz von Olivier Deman, der für Gespräche mit einem neuen Verein bereits freigestellt wurde.

„Issa ist ein sehr interessanter Spieler, der in seinen jungen Jahren in verschiedenen internationalen Ligen Erfahrungen sammeln konnte. Wegen eines bevorstehenden Wechsels von Olivier Deman und mit Blick auf den Ausfall von Felix Agu hat sich für uns hier kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Issa bis Saisonende auszuleihen, so Leiter Profifußball Peter Niemeyer.

Und weiter: „Er passt in unser Anforderungsprofil, da er flexibel einsetzbar ist und auf beiden Außenbahnen spielen kann. Wir wollen gewährleisten, dass weiterhin alle Positionen doppelt besetzt sind. Wir sind sehr froh, dass die Leihe so kurzfristig geklappt hat.“