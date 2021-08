Letzter Versuch: Real bereitet Mbappé-Angebot vor

170 Millionen Euro plus zehn Millionen an Boni sind Paris St. Germain nicht genug, um Kylian Mbappé die Freigabe für einen Wechsel zu Real Madrid zu erteilen. Die Königlichen sind aber bereit nachzulegen – in den nächsten zwei Stunden könnte ein neues Angebot bei PSG eintreffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky Sports‘ denkt man bei Real darüber nach, die Mbappé-Offerte auf 200 Millionen Euro zu erhöhen. 170 Millionen könnten als Sockelablöse fließen, weitere 30 Millionen als erfolgsabhängige Nachzahlungen. Auch eine einmalige Zahlung von 180 Millionen sei denkbar.

Real will eine zeitnahe Entscheidung. Kommt bis zum Abend keine Rückmeldung aus Paris, wird der Deal verschoben: Im nächsten Sommer ist Mbappé ablösefrei. Dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird, hat der 22-jährige Franzose seinen Bossen schon mitgeteilt.