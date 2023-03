Haaland erleidet Leistenverletzung

Erling Haaland wird die anstehenden Länderspiele der norwegischen Nationalmannschaft verpassen. Wie der norwegische Fußballverband NFF verkündet, verlässt der Stürmer von Manchester City mit einer Leistenverletzung das Mannschaftslager. Die Skandinavier müssen im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Spanien und Georgien antreten.

„Wir hatten die Hoffnung, dass es nur eine Kleinigkeit ist, aber nach mehreren Tests und Untersuchungen wurde gestern klar, dass er in den anstehenden Spielen nicht zum Einsatz kommen kann“, so Mannschaftsarzt Ola Sand, „es ist besser, wenn er in seinem Klub weitere medizinische Behandlungen bekommt.“

