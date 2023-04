Otávio-Verlängerung: Kovac hofft noch

Niko Kovac weiß um die nur noch marginale Chance, dass sein Linksverteidiger Paulo Otávio (28) dem VfL Wolfsburg nach Saisonende erhalten bleibt. „Der Verein hat schon das eine oder andere Mal etwas angeboten – das wurde abgelehnt. Das ist jetzt eine richtig tricky Situation“, sagte der VfL-Trainer auf der heutigen Pressekonferenz, „wenn man es nüchtern betrachtet, kann man sagen: Man kommt nicht zusammen.“

So ganz will Kovac Otávio aber nicht aufgeben. „Wenn man es auf der menschlichen Basis betrachtet, könnte man es verstehen, wenn man nochmal eine Überbrückung macht.“ Das müsse allerdings der Brasilianer entscheiden. „Vielleicht will der Spieler auch nicht, weil er die zwei, drei Angebote, die er hatte, nicht angenommen hat.“

