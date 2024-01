Fortunas Ginczek findet neuen Verein

Daniel Ginczek lässt Fortuna Düsseldorf nach zwei Jahren hinter sich. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der 32-jährige Mittelstürmer vor dem Wechsel zu Drittligist MSV Duisburg. Seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag bei F95 werde Ginczek am heutigen Sonntag auflösen, im Anschluss das Trainingslager im spanischen Marbella verlassen.

Laut ‚Bild‘ erhält Ginczek als Abfindung rund 200.000 Euro, also die Hälfte seines noch ausstehenden Gehalts. Im Winter 2022 war der Torjäger vom VfL Wolfsburg nach Düsseldorf gewechselt. Beim Zweitliga-Vierten war Ginczek zuletzt kaum noch gefragt, stand letztmals Anfang Oktober in der Startformation. In insgesamt 46 Fortuna-Spielen schoss der Rechtsfuß zehn Tore.