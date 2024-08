Hoffnungsschimmer für Goretzka

Leon Goretzka darf beim FC Bayern um seine Chance kämpfen. Die ‚Abendzeitung‘ zitiert Sportvorstand Max Eberl nach dem Testspiel gegen GC Zürich (4:0) am Dienstagmittag: „Wir haben nie schlecht über Leon geredet. Er hat für den FC Bayern Großartiges geleistet. Konkurrenzsituationen sind im Fußball ganz normal. Leon ist volles Mitglied der Mannschaft.“

Heißt: Geht Goretzka nicht wie geplant noch vor Transferende am 30. August von Bord, soll er Teil des Teams bleiben. Eberl: „Wir haben nur angedeutet, dass es schwer werden kann.“ Der 29-jährige Mittelfeldspieler stand beim Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim SSV Ulm (4:0) nicht im Kader. Es mangelt jedoch an Interessenten, die für Goretzka als neuer Arbeitgeber in Frage kämen.