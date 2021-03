F95: Pledl-Seite schwer enttäuscht

Bei Fortuna Düsseldorf bahnt sich ein Konflikt bezüglich der offenen Zukunft von Thomas Pledl an. „Das bisherige Verhalten der Fortuna und die Aussagen von Uwe Klein überraschen mich“, sagt Pledls Berater Dirk Pietroschinsky in der ‚Bild‘, „natürlich muss man das Verhalten des Vereins in einer solchen Extremsituation genauestens beobachten und bewerten. Insbesondere vor dem Hintergrund, wenn ein Spieler künftig umworben wird oder seinen Vertrag verlängern soll.“

Über Pledl, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft und der nach einem Totalschaden im Knie frühestens zum Jahresende wieder fit wird, sagte Klein zuletzt: „Wenn sich ein Spieler verletzt, kann das generell nicht gleichzeitig bedeuten, dass die Verletzung eine Vertragsverlängerung beinhaltet. Wir werden gemeinsam eine Lösung finden. Wir haben mit Toni gesprochen und ihm gesagt, dass er sich um seinen Vertrag erst mal keine Gedanken machen soll.”