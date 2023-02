Hoffenheim: Breitenreiter kommentiert Entlassung

André Breitenreiter blickt trotz seiner Entlassung zufrieden auf seine Zeit bei der TSG Hoffenheim zurück. Bei Instagram verabschiedet sich der 49-Jährige von den Sinsheimern: „Liebe TSGler, vielen Dank für die unzähligen Nachrichten auf allen Kanälen, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich bin echt überwältigt und gleichzeitig stolz, dass ich so viel Zuspruch erfahren habe. Das zeigt mir, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, nicht ganz verkehrt war.“

„Ich wünsche Euch für die weitere Saison viel Erfolg und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, Euer André“, beendet Breitenreiter seinen Post. Der in Langenhagen geborene Coach musste am gestrigen Montag seinen Hut im Kraichgau nehmen. Wie es für Breitenreiter weitergeht, ist offen. Unter seiner Führung holten die Hoffenheimer in 22 Partien durchschnittlich 1,14 Punkte. Zu den Nachfolgekandidaten zählen unter anderem Pellegrino Matarazzo, Christian Eichner und Ralph Hasenhüttl. Auch der Name Adi Hütter könnte noch diskutiert werden.

