Auch Arsenal an Gil interessiert

Der FC Arsenal schaltet sich im Rennen um Toptalent Bryan Gil ein. Laut einem Bericht ‚der Daily Express‘ sind die Gunners bereit, die Ausstiegsklausel über knapp 35 Millionen Euro für den 20-Jährigen zu ziehen. Aktuell ist Gil vom FC Sevilla an den SD Eibar verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Vergangenheit galt der FC Barcelona als größter Bewunderer des Flügelspielers. Dem Bericht zufolge bahnt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Londonern und den Katalanen an. Beeilen müssen sich beide Klub, da Sevilla plant, langfristig mit dem Talent zu verlängern und im Zuge dessen die Ausstiegsklausel auf 150 Millionen Euro zu erhöhen. In der laufenden Spielzeit sammelte Gil drei Tore und zwei Assists in 16 Einsätzen.