BVB: Roses Wunsch für Bürki

Schon im Sommer sollte Roman Bürki gehen. Doch Borussia Dortmund fand keinen Abnehmer, zudem verdient der 31-jährige Schlussmann gut, sodass es ihn nicht auf Teufel komm raus wegzieht. Im Winter soll ein neuer Anlauf gestartet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das ließ am heutigen Freitag auch Bürkis Trainer Marco Rose durchblicken: „Ich wünsche ihm, und das habe ich ihm gesagt, dass er wieder die Rolle bekommt, für die er geschaffen ist. Dass er sportlich wieder einen Weg für sich findet, wo er im Tor stehen und das machen kann, was er am liebsten macht, wo er erfolgreich ist. Weil ich finde, dass er sich das verdient hat.“

An Bürki, der noch bis 2023 beim BVB unter Vertrag steht, war im Sommer der FC Basel interessiert. Mittlerweile sollen die Schweizer aber wieder abgesprungen sein. Wie es für Bürki nun weitergeht, ist offen. Geht es nach dem BVB, trennen sich die Wege im Januar. Ansonsten gilt laut Rose: „Solange er Teil des Vereins ist, bekommt er natürlich jegliche Unterstützung, wie wir sie leisten können. Auf dem Platz steht er momentan selten, aber nochmal: Die Art und Weise, wie er sich verhält, ist außergewöhnlich gut.“