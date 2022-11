Saints entlassen Hasenhüttl

Ralph Hasenhüttl ist nicht länger Trainer des FC Southampton. Die Saints verkünden die Trennung mit dem langjährigen Trainer. Der 55-jährige Österreicher übernahm den Klub im Dezember 2018 und stand in insgesamt 173 Spielen an der Seitenlinie. Sein Vertrag wäre noch bis 2024 gelaufen.

Mit der Entlassung reagiert Southampton auf die aktuelle sportliche Situation. Der Klub steht nach 14 absolvierten Spieltagen mit nur zwölf Punkten abstiegsgefährdet auf Tabellenplatz 18.

#SaintsFC can confirm it has parted company with Men’s First Team Manager Ralph Hasenhüttl.