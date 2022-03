Premier League mischt bei Okafor mit

Noah Okafor weckt offenbar nicht nur in der Bundesliga Begehrlichkeiten. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ zeigen ebenso Vereine aus der englischen Premier League konkretes Interesse am Schweizer Mittelstürmer von RB Salzburg. Ein Wechsel nach Deutschland ist also keineswegs vorprogrammiert.

Nichtsdestotrotz betont Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano, dass die Bundesliga Okafors „wahrscheinlichstes Ziel“ ist. Laut ‚Transfermarkt.de‘ handelt es sich um hiesige Champions League-Aspiranten, die den 21-jährigen Torjäger ins Visier genommen haben. In der laufenden Saison erzielte Okafor bis dato zwölf Tore und gab sechs Vorlagen.