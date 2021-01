Schalke: Huntelaar kommt ablösefrei

Der FC Schalke muss für die Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar keine Ablöse auf den Tisch legen. Laut ‚Sky‘ hat Ajax Amsterdam den bis Sommer datierten Vertrag mit dem 37-jährigen Mittelstürmer mit Blick auf dessen Verdienste für den Klub aufgelöst.

Während seiner zwei Aufenthalte beim niederländischen Rekordmeister (2006 bis 2009 und Sommer 2017 bis 2021) erzielte Huntelaar 158 Tore in 257 Einsätzen. Am heutigen Montag absolvierte er den Medizincheck bei Schalke, die offizielle Bekanntgabe folgt in Kürze.