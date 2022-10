Haaland mit Ausstiegsklausel? Pep sorgt für Klarheit

Kann Erling Haaland (21) Manchester City vorzeitig mit einer Ausstiegsklausel verlassen? Dies jedenfalls wollten spanische Medien zuletzt erfahren haben. Sollte ein Klub wie Real Madrid anklopfen und den Norweger von einem Wechsel überzeugen, könne Haaland schon 2024 wieder den Abflug machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nette Idee, mehr aber offensichtlich nicht. Auf der heutigen Pressekonferenz zu diesem Sachverhalt befragt wurde City-Trainer Pep Guardiola deutlich. „Das ist nicht wahr“, sagte der Katalane, „er hat keine Ausstiegsklausel, weder für Real Madrid noch für irgendeine andere Mannschaft.“

„Es sind Gerüchte“, legte Guardiola leicht genervt nach, „die Leute reden, das können wir nicht kontrollieren.“ In Spanien sollten sie sich also keine allzu große Hoffnungen machen. Wenn Haaland so weitermacht wie in seinen ersten Monaten (19 Tore in zwölf Pflichtspielen), wird ihn City nirgendwohin ziehen lassen.