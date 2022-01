Barcelona holt Traoré

Adama Traoré wechselt zum FC Barcelona. Der 25-Jährige wird zunächst ausgeliehen, für den Sommer wurde eine Kaufoption vereinbart. Traorés Vertrag bei den Wolves läuft noch bis 2023.

Der wuchtige Außenbahnspieler kam bei Wolverhampton in der laufenden Spielzeit nicht richtig in Tritt. Nur ein Saisontreffer steht bislang für den Spanier zu Buche. Die Rückkehr zu seinem Jugendklub, den er 2015 in Richtung Aston Villa verließ, könnte der Karriere des pfeilschnellen Rechtsfußes neuen Schwung verleihen.