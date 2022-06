Köln verleiht Sponsel

Abwehrspieler Meiko Sponsel vom 1. FC Köln wird kommende Spielzeit in der dritten Liga auflaufen. Die Domstädter verleihen ihr 20-jähriges Eigengewächs für ein Jahr an Rot-Weiss Essen.

Der #effzeh verleiht Meiko Sponsel für ein Jahr an Rot-Weiss Essen. In der dritten Liga soll der 20-jährige Abwehrspieler Spielpraxis sammeln. 💪



Viel Erfolg in Essen, Meiko! 🍀🔴⚪ pic.twitter.com/SeGo9EwcLU