BVB-Aufstellung gegen Atlético: Terzic tauscht im Zentrum

Die Bundesliga-Saison ist für Borussia Dortmund bislang eine Berg- und Talfahrt, in der Champions League hingegen können sich die Schwarz-Gelben schon jetzt über ein gutes Abschneiden freuen. Gegen Atlético Madrid wird es im Viertelfinale richtig schwierig, unlösbar ist die Aufgabe gegen Diego Simeone und Co. aber gewiss nicht. Am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Edin Terzic im Hinspiel in der spanischen Hauptstadt ihren Mann stehen, um sich in eine gute Ausgangslage zu bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Größere Experimente geht der Dortmunder Übungsleiter gegen den La Liga-Klub wie erwartet nicht ein. Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Ian Maatsen bilden die Viererkette vor Gregor Kobel. Ebenfalls in der Startelf steht der zuletzt fragliche Kapitän Emre Can. Julian Brandt sitzt zunächst auf der Bank, Felix Nmecha rutscht dafür ins Mittelfeld. Donyell Malen kann wie schon beim 0:1 gegen den VfB Stuttgart nicht mitmischen, dafür rückt Jadon Sancho wieder nach rechts.

Lese-Tipp

Morata ein drittes Mal zu Juve?

Die BVB-Aufstellung