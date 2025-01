Neustart in Italien: Kolo Muani wechselt zu Juventus

95 Millionen Euro schwer war Randal Kolo Muani noch vor eineinhalb Jahren, als Paris St. Germain ihn nach einer starken Saison bei Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga holte. Entsprechend hoch waren die Erwartungen beim Scheich-Klub, denen der 26-Jährige allerdings nie gerecht werden konnte.

Trainer Luis Enrique verlor das Vertrauen in seinen Schützling, der jetzt zunächst bis zum Sommer per Leihe in der Serie A geparkt wird, wie die Alte Dame offiziell bekanntgibt. Von einer möglichen Kaufoption ist keine Rede in der Mitteilung des Vereins.

In Turin ist der französische Nationalspieler, der Frankreich bei der Weltmeisterschaft in Katar beinahe zum WM-Titel geschossen hatte, als Soforthilfe eingeplant. Dusan Vlahovic (24) wird nach einer Muskelverletzung zwar langsam wieder vollständig fit, sein Ersatz Arkadiusz Milik (30) fällt allerdings bereits die gesamte Spielzeit aus und wird noch einige Zeit benötigen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Zuletzt waren unter anderem Nico González (26), Teun Koopmeiners (26) und Timothy Weah (24) aushilfsweise in den Mittelsturm gerückt. Dem Vernehmen nach übernimmt Juventus für die Rückrunde das Gehalt des Angreifers.