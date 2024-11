Hainer begründet Dreesen-Entscheidung

Präsident Herbert Hainer hat die Gründe für die Vertragsverlängerung von Jan-Christian Dreesen als Vorstandsvorsitzenden vom FC Bayern München offengelegt. Im Interview mit der ‚tz‘ bezeichnete er Dreesen als „den Richtigen“, um die Ziele der Bayern zu verfolgen und Herausforderungen anzugehen. Gleichzeitig lobte Hainer die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands: „Jan-Christian Dreesen, Michael Diederich und Max Eberl arbeiten gut und effektiv zusammen – und immer im Sinne des FC Bayern. […] Damit hat der FC Bayern eine hervorragende Konstellation in seinem Vorstand für alle Herausforderungen, die auf uns zukommen.“

Zudem kündigte Hainer die Präsentation erneuter Rekordzahlen für die Jahreshauptversammlung an. Auch beim Zuwachs an neuen Mitgliedern konnte eine neue Bestmarke erreicht werden, was die Position als mitgliederstärkster Fußballverein der Welt weiter stärkt.