BVB verkauft Rijkhoff an Ajax

Julian Rijkhoff lässt das Kapitel Borussia Dortmund hinter sich. Der 19-jährige Mittelstürmer wechselt zurück zu Ajax Amsterdam. Es fließen 1,4 Millionen Euro Ablöse, weitere 1,1 Millionen könnten durch Boni hinzukommen. Rijkhoff unterschreibt bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Kelvin de Lang, Technischer Direktor bei Ajax, erklärt: „Julian wird in die Trainingsgruppe von Ajax 1 aufgenommen, wird aber in der kommenden Zeit seine Spiele bei Jong Ajax bestreiten.“

Rijkhoff war im Januar 2021 von Ajax nach Dortmund gekommen und traf seither am Fließband für die U19. In 91 Spielen gelangen ihm 65 Tore. Weder im Bundesliga- noch im Drittligateam des BVB fasste der Blondschopf jedoch Fuß. Nun soll der Durchbruch als Profi an alter Wirkungsstätte gelingen.