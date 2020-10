Hoeneß: „Kramaric ist unbestritten enorm wichtig“

Sebastian Hoeneß rechnet fest damit, dass Andrej Kramaric der TSG Hoffenheim erhalten bleibt. „Es gibt Spekulationen, an denen werde ich mich nicht beteiligen. Ich kann nur sagen, dass Andrej diese Woche sehr fokussiert war“, erklärt der TSG-Trainer laut dem ‚kicker‘, „er ist unbestritten enorm wichtig, er kann einfach den Unterschied ausmachen, das tut er gerade in schöner Regelmäßigkeit. Er hat eine hohe Akzeptanz in der Mannschaft und im Klub. Er ist auf dem Weg, Legendenstatus einzunehmen, damit ist alles gesagt.“

Der FC Bayern wurde zuletzt mit dem Kroaten in Verbindung gebracht, das Interesse wurde sogar von den Beratern des 29-Jährigen bestätigt. Die kolportierte Ablöse von 40 Millionen Euro ist dem Triple-Sieger aber deutlich zu hoch. Dem ‚kicker‘ zufolge liegt die Schmerzgrenze der Kraichgauer sogar noch deutlich höher. „Er ist in einer sehr guten körperlichen Verfassung, hat die komplette Vorbereitung mitgemacht. Man sieht seine Athletik und Frische. Dass er Fußball spielen kann, ist ja nichts Neues. Darüberhinaus strotzt er aktuell vor Selbstbewusstsein, er weiß, was er kann und hat einen Lauf. Wir hoffen, dass er den noch ein bisschen fortsetzt“, so Hoeneß.