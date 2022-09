Wolves verpflichten Costa als Kalajdzic-Ersatz

Die Wolverhampton Wanderers reagieren auf die langwierige Verletzung von Sasa Kalajdzic (25). Wie Fabrizio Romano berichtet, ist die Verpflichtung von Diego Costa in trockenen Tüchern. Demnach hat der gebürtige Brasilianer mit spanischem Pass am gestrigen Donnerstagmorgen den Medizincheck bestanden und erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Mit der offiziellen Vollzugsmeldung wird im Laufe des Tages gerechnet. Costa soll bereits am morgigen Samstag gegen den FC Liverpool (16 Uhr) mit von der Partie sein.

In England ist Costa kein Unbekannter. Von 2014 bis 2018 hatte er beim FC Chelsea unter Vertrag gestanden und war in 120 Pflichtspiele an 72 Treffern direkt beteiligt. Zuletzt lief der 33-Jährige in Brasilien für Atlético Mineiro auf und war seit Anfang Januar vereinslos.