Tragischer Fall: Real-Talent beendet Karriere

Marc Cucalón hängt im Alter von 19 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel. Das gibt der spanische Mittelfeldspieler über seinen Instagram-Account offiziell bekannt. „Nach mehreren Komplikationen hat mich diese Verletzung gezwungen, die schwere Entscheidung zu treffen, mich vom Fußball zu verabschieden, zumindest so, wie ich es mir immer erträumt hatte“, so der Youngster.

Zum Kontext: Cucalón hatte seit 2016 die Jugendabteilung von Real Madrid durchlaufen und war unter anderem bereits viermal in der UEFA Youth League zum Einsatz gekommen. 2022 zog er sich dann einen Kreuzbandriss zu. Bei der anschließenden OP wurde der Sechser von einem bakteriellen Infekt der Wunde heimgesucht, von dem sich er bis heute nicht erholten konnte. Nun folgt Cucalón dem ärztlichen Rat und beendet frühzeitig seine Karriere, um sich dem Rehabilitationsprozess zu widmen.