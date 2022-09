PSG: Fünf Verträge auf der Agenda

Paris St. Germain wird sich zeitnah den Verträgen zahlreicher Leistungsträger widmen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, stehen bereits jetzt die 2024 auslaufenden Arbeitspapiere von Marquinhos (28), Marco Verratti (29) und Presnel Kimpembe (27) auf der Agenda von Sportchef Luís Campos.

Mit Marquinhos und Verratti hatte bereits die ehemalige Sportliche Leitung um Leonardo gute Gespräche über eine Verlängerung geführt. Campos will diese nun wieder aufnehmen. Ein erstes Abtasten fand bereits statt. Kimpembe hatte zuletzt öffentlich betont: „Die meisten wissen, wie sehr ich PSG liebe.“

Bleiben die Altstars?

Akuter sind die Vertragsfragen bei zwei Altstars. Die Arbeitspapiere von Lionel Messi (35) und Sergio Ramos (36) laufen im Sommer 2023 aus. Bei Messi gibt es eine fixierte Option zur Verlängerung – sofern beide Seiten zustimmen. Erst nach der Winter-WM in Katar will der Argentinier aber über seine Zukunft sprechen. Angeblich steht er für die Zukunft schon bei Inter Miami im Wort.

Ramos ist nach zahlreichen Verletzungen in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Comeback gelungen. Die PSG-Führung ist zufrieden mit dem Verteidiger, will aber noch die Entwicklung der kommenden Monate abwarten. Bleiben die Oldies so konstant, winken ihnen weitere Jahre im Prinzenpark.