Die Details zum Mbappé-Deal

Finanziell liegt Kylian Mbappé bei Scheichklub Paris St. Germain die Welt zu Füßen. Das Renommee und die bessere Aussicht auf den ersehnten Champions League-Titel zieht den Franzosen aber zu Real Madrid. Beim Grundgehalt muss der Superstar große Abstriche in Kauf nehmen. Kolportiert wird ein Unterschriftsbonus in Höhe von 130 Millionen Euro sowie ein Jahresgehalt von 26 Millionen Euro. Kompensieren will er das durch andere Stellschrauben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Mbappé direkt als Bestverdiener in Madrid einsteigen wird, steht laut der ‚as‘ dennoch bereits fest. Beim Gehalt soll sich der Franzose in ähnlichen Sphären wie Topverdiener Jude Bellingham (20) einsortieren. Im Gegensatz zum Engländer soll Mbappé aber einen Vertrag bis 2030 erhalten.

Lese-Tipp

Real-Hammer: Mbappé informiert PSG-Bosse

Hohe Bonuszahlungen

Hinzukommen höhere Bonuszahlungen für persönliche Ziele wie Golden Shoe oder Ballon d’Or, da keine Ablöse fällig wird. Für Bellingham, der bis 2029 vertraglich gebunden ist, hatte Borussia Dortmund 103 Millionen Euro Ablöse kassiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Lücke zum PSG-Gehalt will Mbappé zudem durch weitreichende Marketingrechte schließen. So fordert der 25-Jährige einhundertprozentigen Zugriff auf seine Bild- und Vermarktungsrechte. Dass sich Real darauf einlässt, ist unwahrscheinlich. Mbappé soll allerdings anteilig bedacht werden.

Filetstück Bildrechte

Das Filetstück sind vor allem die privaten Bildrechte. Mbappé ist sich allerdings bewusst, dass er mit dem Wechsel zu Real in puncto weltweite Reichweite und Ansehen einige Stufen nach oben springen wird. Daher wird dem Kapitän der französischen Nationalmannschaft auch eine prozentuale Beteiligung mehrstellige Millionenbeträge in die Kasse spülen.