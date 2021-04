Fast fix: Choupo-Moting verlängert beim FC Bayern

Eric Maxim Choupo-Moting steht beim FC Bayern wohl unmittelbar vor der Vertragsverlängerung. Nach Informationen der ‚Bild‘ befinden sich die Gespräche vor dem Abschluss, nur noch Kleinigkeiten seien zu klären. Der im Sommer auslaufende Kontrakt soll um eine weitere Saison verlängert werden.

Im Mai sei mit der Vollzugsmeldung zu rechnen. Choupo-Moting soll ein Gehalt von zwei Millionen Euro plus Bonuszahlungen erhalten. In den vergangenen Wochen signalisierten beide Seiten bereits öffentlich ihr Interesse an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit, doch auch andere Vereine positionierten sich.

Choupo-Moting war im Oktober ablösefrei von Paris St. Germain nach München gewechselt, um die Rolle als Backup von Robert Lewandowski (32) einzunehmen. In 30 Pflichtspieleinsätzen für den FC Bayern schoss der 32-jährige Kameruner neun Tore – weitere sollen folgen.