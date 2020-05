Spurs treffen Entscheidung bei Ndombele

Tottenham Hotspur hat keinerlei Interesse, Tanguy Ndombele (23) in diesem Sommer bereits wieder ziehen zu lassen. Laut ‚Independent‘ planen die Londoner weder einen Verkauf noch eine Leihe des französischen Mittelfeldspielers.

Wie FT aus Frankreich erfahren hatte, ist Liga-Rivale FC Liverpool an einer Ndombele-Verpflichtung interessiert. An der Merseyside werden sie diesen Plan aber offenbar zu den Akten legen müssen. Der Mittelfeldspieler war vor der Saison für 60 Millionen Euro von Olympique Lyon in den Norden Londons gewechselt.