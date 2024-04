Liverpool: Bald alles klar mit Amorim?

Der FC Liverpool schreitet mit großen Schritten in Richtung der Verpflichtung von Rúben Amorim als neuem Trainer. Wie Pedro Sepúlveda berichtet, haben die Engländer dem Portugiesen einen Dreijahresvertrag angeboten. Die finanziellen Rahmenbedingungen seien quasi geklärt.

Alles läuft also darauf hinaus, dass Amorim zur neuen Saison die Nachfolge von Jürgen Klopp an der Anfield Road antreten wird. Zunächst will der 39-Jährige aber zum zweiten Mal portugiesischer Meister mit Sporting Lissabon werden. Für festgeschriebene 15 bis 20 Millionen Euro darf Amorim im Anschluss ins Ausland wechseln.