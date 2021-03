VfB: Gute Chancen für Castro & Al Ghaddioui

Beim VfB Stuttgart laufen im Sommer mehrere Verträge aus. Berechtigte Hoffnungen auf eine Verlängerung dürfen sich nach Informationen des ‚kicker‘ Gonzalo Castro (33) und Hamadi Al Ghaddioui (30) machen. Dass der VfB bislang zögerte, hat finanzielle Gründe.

„Bei den auslaufenden Verträgen brauchen wir auch das wirtschaftliche Go. Wir müssen sehen, was wir uns in Corona-Zeiten erlauben können“, erklärt Sportdirektor Sven Mislintat. Noch im März oder spätestens im April sollen Gespräche mit Kapitän Castro geführt werden. Für eine Verlängerung mit Stürmer Al Ghaddioui macht sich Trainer Pellegrino Matarazzo stark: „Hamadi ist ein Spieler, der bewiesen hat, was er kann. Auch wenn er mal verletzt war.“