Vertragsende 2021: Wer verlässt Stuttgart?

Konstantinos Mavropanos (23): Der griechische Abwehrspieler ist vom FC Arsenal ausgeliehen, eine Kaufoption besitzt der VfB nicht. Mavropanos bringt ordentliche Leistungen und pendelt zwischen Ersatzbank, Startelf und Krankenstand. Die Schwaben hätten wohl nichts gegen eine Fortführung der Zusammenarbeit, eine Festverpflichtung dürfte aber zu teuer sein. Es hängt also an den Plänen der Gunners.

Marcin Kaminski (29): Der Pole spielt seit seiner Rückkehr aus Düsseldorf keine große Rolle mehr in Stuttgart. Eine Vertragsverlängerung ist darum nahezu ausgeschlossen. Die Wege werden sich im Sommer wohl trennen.

Gonzalo Castro (33): Es ist nicht der erste Frühling, den der Routinier in dieser Spielzeit erlebt. Castro ist offensichtlich beflügelt von der Kapitänsrolle und dem nahenden Karriereende. Mindestens eine Saison will der Mittelfeldspieler aber noch dranhängen – und das am liebsten beim VfB. Gespräche über eine Verlängerung sind im Gange.

Naouirou Ahamada (18): Der Youngster ist von Juventus Turin ausgeliehen und feierte kürzlich beim 2:5 gegen Leverkusen sein Bundesliga-Debüt. Ahamada ist nah dran am Profiteam und weitere Einsätze dürften bald folgen. Hält der VfB die Klasse, – wonach es stark aussieht – greift eine Kaufverpflichtung. 1,5 Millionen Euro wandern dann nach Turin.

Daniel Didavi (30): Von seiner Form vergangener Tage ist der Linksfuß weit entfernt. Dennoch stand Didavi immerhin achtmal in dieser Saison in der Bundesliga-Startelf von Pellegrino Matarazzo. Sein auslaufender Vertrag verlängert sich automatisch ab einer gewissen Anzahl an Einsätzen. Dazu wird es wohl kommen. Ob Didavi aber eine echte Perspektive angesichts der großen Konkurrenz im Kader hat, steht auf einem anderen Blatt.

Hamadi Al Ghaddioui (30): Für den Stürmer ging mit dem Aufstieg in die Bundesliga ein Traum in Erfüllung. Al Ghaddioui ist beim VfB aber nur noch Mitläufer, stand nur 18 Minuten in der Liga auf dem Rasen. Wenn die aktuelle Saison und damit auch sein Vertrag in Cannstatt endet, wird sich der gebürtige Bonner eine neue Herausforderung suchen.