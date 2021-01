Vertragsende 2021: Wer verlässt Arminia?

Nikolai Rehnen (23): Nur einmal stand der Keeper in dieser Saison im Kader, ist hinter Stefan Ortega und Oscar Linnér nur die Nummer drei. Will Rehnen künftig wieder spielen, muss er wechseln.

Anderson Lucoqui (23): Der Linksverteidiger pendelt zwischen Startelf und Ersatzbank. Stabilisiert sich Lucoqui und kämpft sich in der Neuhaus-Elf fest, winkt ihm gewiss ein neuer Kontrakt.

Nils Seufert (23): Nur 247 Minuten stehen für den Mittelfeldmann zu Buche. Ändert sich nichts an Seuferts Ergänzungsspieler-Status und packt Arminia den Klassenerhalt, könnten sich die Wege im Sommer trennen.

Arne Maier (22): Die Hertha-Leihgabe konnte in Bielefeld bislang nicht Fuß fassen, träumt aber von Höherem und dem Durchbruch in Berlin. Dafür muss sich der Kapitän der deutschen U21 gehörig steigern – und verletzungsfrei bleiben. Wo die Zukunft des Mittelfeldspielers in der kommenden Saison liegt, lässt sich noch nicht final absehen.

Manuel Prietl (29): Der Mittelfeldmotor soll unbedingt bleiben. „Wir würden sehr gerne mit ihm verlängern und haben ihm das auch mitgeteilt“, so Sportchef Samir Arabi laut ‚Neue Westfälische“, „Prieti ist da entspannt, er identifiziert sich total mit uns und hat sich gemeinsam mit dem Verein in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Das wollen wir fortführen.“

Jóan Símun Edmundsson (29): Bei einem passenden Angebot darf der Offensivspieler von den Färöer wohl schon im Winter wechseln. Nur bei einem der vergangenen neun Partien stand Edmundsson im Kader.

Cebio Soukou (28): Zu Saisonbeginn noch regelmäßig in der Startelf, saß der Angreifer zuletzt meist auf der Bank. Noch völlig offen, wie es im Sommer mit Soukou weitergeht und womöglich auch abhängig von der Ligazugehörigkeit.

Ritsu Doan (22): Die Leihgabe der PSV Eindhoven ist Arminias wichtigste Offensivwaffe. Eine weitere Leihsaison oder gar Festverpflichtung ist finanziell trotz Kaufoption kompliziert für den klammen Aufsteiger und nur beim Klassenerhalt denkbar.

Sven Schipplock (32): Der Routinier kam in jedem Ligaspiel zum Einsatz, in der Regel aber nur als Joker. Mit Janni Serra (22, Holstein Kiel) gibt es ab Sommer neue Konkurrenz im Sturm. Die wahrscheinlichsten Optionen für Schipplock: Einjahresvertrag oder Trennung.

Sergio Córdova (23): Nach schwachem Start ist der Leihstürmer aus Augsburg mittlerweile gesetzt und zeigt starke Auftritte im DSC-Trikot. Ein Verbleib ist aus Arminia-Sicht wünschenswert, allerdings wird auch der FCA genau hinschauen. Eine Kaufoption gibt es nicht.

Andreas Voglsammer (29): Immer wieder warfen den sonst gesetzten Stürmer in der jüngeren Vergangenheit Verletzungen zurück. Kämpft sich Voglsammer wieder heran, wird sich Arminia definitiv um eine Vertragsverlängerung bemühen.

Fabian Klos (33): Rekordtorschütze, Kapitän, Vereinslegende – und auch im hohen Fußballer-Alter noch gesetzt und an bislang drei Toren beteiligt. Ein erneuter Einjahresvertrag scheint gut möglich. Für einen anderen Verein jedenfalls will Klos in seiner Karriere nicht mehr auflaufen.