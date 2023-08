Ex-Bundesliga-Profi Mehmedi macht Schluss

Admir Mehmedi hängt die vielzitierten Fußballschuhe an den Nagel. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler und Bundesliga-Profi hat am heutigen Mittwoch sein Karriereende verkündet. „In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich nach intensiven Gesprächen mit meiner Familie und meinem vertrauten Umfeld gespürt, dass der richtige Zeitpunkt ist“, so der 32-Jährige über die Entscheidungsfindung.

Zwischen 2013 und 2022 lief Mehmedi in der Bundesliga auf, zunächst für den SC Freiburg, dann für Bayer Leverkusen und zuletzt für den VfL Wolfsburg. 193 Mal war der Angreifer im deutschen Oberhaus im Einsatz, erzielte 32 Tore und gab 26 Vorlagen. Anfang 2022 zog es ihn in die Süper Lig zu Antalyaspor – seine letzte Station als Profi.