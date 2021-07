Atalanta verpflichtet Lovato

Atalanta Bergamo hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der italienische Erstligist vermeldet die Verpflichtung von Matteo Lovato. Der 21-jährige Innenverteidiger kommt von Hellas Verona und kostet dem Vernehmen nach acht Millionen Euro.

Lovato ist italienischer U 21-Nationalspieler. Verona hatte den Abwehrspieler vor eineinhalb Jahren für eine Million Euro von Calcio Padova geholt. 25 Mal lief der Youngster bislang in der Serie A auf.

⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐋𝐎𝐕𝐀𝐓𝐎 🔵



Matteo Lovato è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 💪🏼 Benvenuto, Matteo! 👋🏼#Lovato is a new Atalanta player! 🤝 Welcome, Matteo! 🤩#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Su9r2ye2D1