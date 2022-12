Fortuna reagiert auf Siebert-Interesse

Bei Fortuna Düsseldorf nimmt man das große Interesse an Jamil Siebert mit Gelassenheit zur Kenntnis. Fortunas Sportdirektor Christian Weber zufolge besteht aktuell kein Handlungsbedarf, wie er gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ erklärt: „Von unserer Seite gibt es da eigentlich keinen neuen Stand zu vermelden. Jamil hat nach wie vor einen Vertrag bei uns, wir haben eine Leihe bis zum Ende der Saison mit Viktoria Köln verabredet, die mit Sicherheit auch Bestand haben wird.“

Das kolportierte Interesse der AS Rom sowie Nottingham Forest an Siebert habe Weber „auch mehr der Presse entnommen“. Beide Klubs würden das 20-jährige Innenverteidiger-Talent Berichten zufolge gerne im Winter verpflichten. Sein Berater bestätigte zuletzt öffentlich das Interesse. „Bislang haben sich die genannten Vereine noch nicht bei uns gemeldet oder überhaupt nach ihm erkundigt. Wir gehen davon aus, dass er im Sommer zurückkehrt, das war die Idee, die wir mit ihm so besprochen haben“, bekräftigt Weber. Sieberts Vertrag in Düsseldorf läuft noch bis 2025.