HSV-Klauseln enthüllt: Trio bis zur EM weg?

Die Ausstiegsklauseln von Robert Glatzel (30), Ludovit Reis (23) und László Bénes (26) beim Hamburger SV verlieren in einem Monat an Gültigkeit. Wie aus einem Bericht der ‚Sport Bild‘ hervorgeht, ist bei dem Trio bis zum Start der EM am 14. Juni besagter Passus zu ziehen. Anderenfalls wäre die Ablöse frei verhandelbar.

Weil der Aufstieg in die Bundesliga auch in diesem Jahr nicht geglückt ist, gilt ein Verbleib der Leistungsträger als unwahrscheinlich. Während für das Mittelfeld-Duo Reis und Bénes rund fünf Millionen Euro fällig wären, ist Torjäger Glatzer bis zur genannten Deadline für festgeschriebene 2,3 Millionen zu haben.