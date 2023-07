Leipzig: Silva-Comeback verzögert sich

André Silva muss seine kurzfristigen Pläne bei RB Leipzig über den Haufen werfen. Wie der Bundesligist mitteilt, kann der Angreifer nicht mit ins anstehende Trainingslager nach Südtirol reisen. Bei der heutigen MRT-Untersuchung wurde festgestellt, dass der Portugiese nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht wieder fit genug ist, um auf den Platz zurückzukehren.

Silva werde in den kommenden zwei Wochen seine Reha in Madrid fortsetzen. Der 27-Jährige ist trotz eines noch gültigen Vertrags bis 2026 Verkaufskandidat in Leipzig. Zuletzt wurde der Mittelstürmer mit einem möglichen Transfer zu Lazio Rom in Verbindung gebracht. Mit Benjamin Sesko (20) wurde bereits ein neuer Angreifer verpflichtet. Zusätzlich soll noch Wunschkandidat Loïs Openda (23) vom RC Lens kommen.

