BVB: Can & Hummels zurück im Training

Borussia Dortmund kann beim anstehenden Bundesliga-Duell mit Union Berlin (Sonntag, 15:30 Uhr) voraussichtlich wieder auf Mats Hummels (33) und Emre Can (28) zurückgreifen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ nahmen die Defensivspieler, die beim jüngsten 2:5 gegen Bayer Leverkusen ausgefallen waren, am heutigen Mittwoch wieder am Teamtraining teil.

Unklar ist derweil nach wie vor, ob Erling Haaland sich rechtzeitig für das Union-Spiel wird fitmelden können. Der 21-jährige Stürmer stand anders als Hummels und Can noch nicht auf dem Übungsplatz. Er laboriert an einer Muskelverletzung.