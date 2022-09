PSG verleiht Icardi in die Türkei

Bei Paris St. Germain war Mauro Icardi außen vor, zuletzt wurde er nicht einmal mehr für den Champions League-Kader nominiert. In der Türkei will der Stürmer wieder auf dem Feld für Schlagzeilen sorgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Galatasaray offiziell bestätigt, wird Icardi für eine Saison von PSG ausgeliehen. Der Klub vom Bosporus bestätigt zudem, dass die Franzosen weiterhin sechs Millionen Euro Gehalt bezahlen. Gala muss lediglich 750.000 Euro übernehmen. Eine Kaufoption soll nicht Teil des Deals sein.

2019 war Icardi zunächst per Leihe von Inter Mailand nach Paris gewechselt, ein Jahr später flossen 50 Millionen Euro Ablöse von der Seine in die Modemetropole. In den aktuellen Planungen von Trainer Christophe Galtier spielt der 29-Jährige aber überhaupt keine Rolle mehr und schaffte es in der Ligue 1 noch kein einziges Mal in den Kader. In Paris steht der Stürmer noch bis 2024 unter Vertrag.