Ende einer Ära: Iniesta hängt Schuhe an den Nagel

Wirft man einen Blick auf die Erfolge von Andrés Iniesta, wird einem fast schwindelig. 2012 wurde der Edeltechniker zu Europas Fußballer des Jahres gewählt, drei Jahre zuvor erhielt er die Auszeichnung zu Spaniens Fußballer des Jahres. Mit der Nationalmannschaft gewann er einen Welt- und zwei Europameistertitel.

Hinzu kommen unzählige Vereinstrophäen, die in seiner privaten Vitrine stehen. Unter anderem neun Meisterschaften mit dem FC Barcelona und vier Champions League-Titel. Wie ‚Relevo‘ berichtet, soll es das für Iniesta nun aber gewesen sein. Am 8. Oktober – in Anlehnung an seine Rückennummer – werde der 40-Jährige sein Karriereende bekanntgeben.

In den vergangenen Jahren nahm Iniesta seinen längst erlangten Legendenstatus zum Anlass, um Auslandserfahrung zu sammeln. Fünf Jahre kickte der Spielmacher für Vissel Kobe in Japan, seitdem hing er noch ein Jahr beim Emirates Cub in den Vereinigten Arabischen Emirate dran. Seit Juli dieses Jahres war Iniesta dann ohne Vertrag – und das wird auch so bleiben.