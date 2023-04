Mamardashvili in die Premier League?

Torhüter Giorgi Mamardashvili könnte ab der nächsten Saison in England zu sehen sein. Laut Fabrizio Romano führt Premier League-Klub Leicester City das Rennen um den 22-jährige Georgier (sieben Länderspiele) an. Sein Berater soll sich für Verhandlungen in England befinden.

Mamardashvili steht noch bis 2027 beim abstiegsbedrohten FC Valencia unter Vertrag. Für weniger als eine Million Euro war er von Dinamo Tiflis gekommen, ist bei den Spaniern die unumstrittene Stammkraft zwischen den Pfosten. Ein Auge auf den Torhüter haben neben Leicester noch einige weitere Vereine geworfen.

