Trainersuche: Hertha kontaktiert Labbadia

Wer trainiert Hertha BSC in der kommenden Saison? Alexander Nouri wird es aller Voraussicht nach nicht sein – der Interimscoach war von Beginn an als solcher vorgesehen und konnte aufgrund der teils vogelwilden Abwehrleistung in den vergangenen Partien auch nicht gerade Argumente sammeln.

So wandert der Blick der Berliner über den Trainermarkt. Mit Niko Kovac (49) und Bruno Labaddia (54) stehen aktuell zwei bewährte Kräfte im Sommer zur Verfügung. Erstgenannter, so hieß es in den vergangenen Wochen, soll Herthas Plan A sein, doch auch Labbadia scheint gute Karten auf den Posten zu haben.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat die Alte Dame den ehemaligen Trainer des VfL Wolfsburg „bereits kontaktiert und gefragt, ob er sich den Trainerposten bei Hertha vorstellen könne“. Dies kommt für Labaddia infrage, als Sofort-Lösung stünde er allerdings wohl nicht zur Verfügung.