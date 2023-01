Hoffenheim: Rutter-Deal heute offiziell?

Georginio Rutter wird die TSG Hoffenheim zeitnah auch offiziell verlassen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, soll der Transfer des Stürmers zu Leeds United am heutigen Donnerstag öffentlich verkündet werden. Der entscheidende Durchbruch in den Verhandlungen sei am gestrigen Mittwoch gelungen.

‚Sky‘ berichtete passend dazu bereits am Abend, dass sich Hoffenheim und Leeds in den Verhandlungen einig geworden sind. Rund 40 Millionen Euro sollen als Ablöse zur TSG fließen. Damit wäre Rutter der teuerste Neuzugang in der Klubgeschichte von Leeds. Im Winter 2021 war der 20-Jährige für nur 750.000 Euro von Stade Rennes nach Hoffenheim gewechselt. Laut ‚kicker‘ wird er bei den Peacocks vier Millionen Euro jährlich verdienen.

