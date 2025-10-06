Menü Suche
Bundesliga

Freiburg-Neuzugang an Malaria erkrankt

von Fabian Ley - Quelle: scfreiburg.com
Cyriaque Irié im Trikot des SC Freiburg @Maxppp

Sommerneuzugang Cyriaque Irié (20) steht dem SC Freiburg länger nicht zur Verfügung. Wie die Breisgauer mitteilen, fällt der Flügelstürmer nach einer Malaria-Infektion „bis auf weiteres“ aus. „Der Offensivspieler ist nicht ansteckend und befindet sich nach einem Krankenhausaufenthalt auf dem Weg der Besserung“, heißt es auf der SCF-Homepage.

Irié war im Juli für 8,5 Millionen Euro vom französischen Zweitligisten ESTAC Troyes nach Freiburg gewechselt. Zum Einsatz kam der Nationalspieler von Burkina Faso aufgrund der Erkrankung bislang nur am ersten Spieltag gegen den FC Augsburg (1:3). Wann der Linksfuß wieder ins Training einsteigen kann, ist derzeit offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am


