Olmo flirtet mit Xavi

Dani Olmo kann sich vorstellen, eines Tages mit Xavi zusammenzuarbeiten. Befragt nach dem Trainer des FC Barcelona antwortet der Mittelfeldspieler von RB Leipzig der ‚Mundo Deportivo‘: „Ich möchte von den besten Trainern der Welt trainiert werden. Xavi war als Spieler einer der besten und als Trainer kann er es auch werden. Wir werden hoffentlich sehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Olmo steht noch bis 2024 in Leipzig unter Vertrag. Aktuell sprechen die Parteien über eine Verlängerung. Doch der 24-Jährige war in der Vergangenheit immer wieder mal mit Barça in Verbindung gebracht worden. Bei den Katalanen absolvierte Olmo einst seine Ausbildung, ehe er den ungewöhnlichen Weg über Dinamo Zagreb zu RB nahm.