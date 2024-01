Bayer 04: Rolfes äußert sich zum Asensio-Gerücht

Aus einem Transfer von Marco Asensio zu Bayer Leverkusen wird nichts. „Da ist absolut nichts dran“, dementiert Geschäftsführer Sport Simon Rolfes gegenüber dem ‚kicker‘ entsprechende Berichte um ein Interesse der Werkself am Offensivspieler von Paris St. Germain.

‚Sky‘ hatte am gestrigen Montag berichtet, dass Bayer die Möglichkeiten einer Verpflichtung des 28-jährigen Spaniers auslotet. Dies ist offenbar nicht der Fall. Schon vor Rolfes‘ Dementi berichteten mehrere andere Medien übereinstimmend, dass am Leverkusener Interesse am Linksfuß nichts dran ist.

Offensivkraft gesucht

Das heißt dem ‚kicker‘ zufolge aber nicht, dass Bayer nicht trotzdem noch einmal auf dem Wintertransfermarkt tätig werden könnte. Der Tabellenführer der Bundesliga schaue sich nach einer jungen Offensivkraft um, die die Halbpositionen hinter der alleinigen Sturmspitze im System von Trainer Xabi Alonso besetzen kann.

Der potenzielle Neuzugang solle zwar schon in der Rückrunde helfen, sei aber eher als Vorgriff auf die kommende Saison zu bewerten. Namen nennt das Fachmagazin keine, dafür aber eine Tendenz: Aktuell tut sich Bayer bei der Suche schwer, die Wahrscheinlichkeit sei eher gering, dass noch ein neuer Spieler kommt. In Person von Borja Iglesias (31) holte Leverkusen bereits Verstärkung für den Sturm von Betis Sevilla.