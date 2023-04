Dost flirtet mit Jugendklub

Bas Dost könnte im Sommer zu seinem Jugendverein zurückkehren. Nach der Partie des FC Utrecht gegen den FC Groningen (2:1) am Freitagabend schloss der Ex-Frankfurter einen Verbleib in Utrecht nahezu aus: „Das ist im Moment sehr weit weg. Hier ist so viel passiert.“ Dosts Vertrag beim Tabellensiebten der Eredivisie läuft nach der Spielzeit aus.

Sollte der FC Emmen die Liga halten, gibt es für den 33-Jährigen wohl die Möglichkeit, dorthin zu wechseln. „Das könnte es tatsächlich. Im Moment habe ich noch alle Optionen offen. Es stimmt, dass ich Kontakt zu den Leuten beim FC Emmen hatte. Jeder kennt meine Vergangenheit. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher“, will sich Dost noch nicht absolut festlegen. In Emmen reifte der Mittelstürmer zum Profi.

